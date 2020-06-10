В Австрии кремлевский шпион отделался легким испугом

В Австрии бывшего военного приговорили к трем годам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Бывший полковник отсидел половину срока и был освобожден в зале суда.

Суд в Зальцбурге приговорил полковника австрийской армии в отставке к трем годам тюрьмы, признав его виновным в шпионаже и передаче России сведений, составляющих государственную и военную тайну, сообщает агентство «Deutsche Welle».

По данным следствия, бывший полковник с 1992 по 2018 год передавал российскому Главному управлению Генштаба вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) секретные материалы и получил за это 280 тысяч евро.

В целях защиты национальной безопасности судебный процесс проходил в закрытом режиме.

По словам адвоката, перед началом заседания, обвиняемый заявил, что считает себя патриотом Австрии. Он признал, что передавал России определенные сведения, но утверждает, что они не нарушали гостайну, так как он получал их исключительно из открытых источников, и сравнил свою работу с работой корреспондента за рубежом.

Поскольку бывший полковник находился в заключении с 30 ноября 2018 года и, таким образом, отсидел более половины срока, он был освобожден в зале суда.

По данным газеты Kronen Zeitung, офицер каждые две недели общался со своим российским куратором – неким «Юрием», передавал информацию об австрийских военно-воздушных силах, артиллерийских системах, о содержании служебных совещаний, а незадолго до своего разоблачения – и о положении с мигрантами в Австрии.

Напомним, в ноябре 2018 года сообщалось, что в Австрии разоблачили полковника в отставке, который с 1990-х годов работал на российскую разведку. Вена и Москва обменялись по этому поводу резкими заявлениями. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в связи с этим отменила запланированную поездку в Москву. Она заявила, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже русско-австрийские отношения будут серьезно обременены.

11 ноября того же года в Австрии заявили о разоблачении еще одного шпиона.