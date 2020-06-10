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ЕС поможет Украине со вторым этапом медреформы

Степанов на встрече с представителями ЕС.

Степанов заручился поддержкой экспертов ЕС в проведении второго этапа медреформы. Работа министерства «будет усилена профессионалами международного уровня».

Министр здравоохранения Максим Степанов провел встречу с представителями Европейского Союза, в ходе которой заручился поддержкой экспертов ЕС в проведении второго этапа медреформы в Украине, сообщил сам глава Минздрава на своей странице в Facebook.

«Была встреча с профильными представителями Европейского Союза о предоставлении Минздраву экспертов для имплементации второго этапа медреформы в Украине. Поэтому работа министерства будет усилена профессионалами международного уровня, что позволит эффективнее внедрять качественно новые изменения в украинской медицине», – говорится в сообщении.

Степанов отметил «общее видение» сторон и взаимное «желание усиливать сотрудничество».

Степанов на встрече с представителями ЕС.

В начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде. После этого стало известно, что медучреждения в этом году получат столько же, сколько в 2019 году, то есть изменения системы финансирования не произойдет.

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Geplaatst door Максим Степанов op Dinsdag 9 juni 2020

Второй этап реформы стартовал 1 апреля. Он предлагает, что пациент может выбирать, в каком медучреждении ему получить помощь, а НСЗУ платит медучреждениям за оказанные услуги. Ранее оплата производилась за койкоместо из субвенции.

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По данным НСЗУ, 954 учреждения из тех, которые подписали контракт, должны получить больше средств, чем в 2019 году из государственного бюджета. Разница составит от 4 тысяч грн до 277 миллионов. Еще 176 учреждений получат до 10% меньше, чем получили в прошлом году средств из субвенции. 107 учреждений – от 10 до 30% меньше. 331 учреждение – менее чем 50% от субвенции из госбюждета-2019.

Напомним, что после того, как Минздрав возглавил Степанов, вокруг министерства стали творится весьма странные вещи, напоминающие внедрение коррупционных схем в работу.

Источник POLITua

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