В ночь с 9 на 10 июня боевики “Л/ДНР” дважды нарушили режим прекращения огня.

По состоянию на утро 10 июня, террористы “Л/ДНР” за ночь дважды нарушили режим прекращения огня. При этом боевики использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Об этом в своей ежедневной утренней сводке сообщил пресс-центр штаба ООС. По их сведениям, боевики использовали против ВСУ минометы калибра 120 мм, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские террористы обстреляли украинские позиции возле Павлополя, используя станковые противотанковые гранатометы и запрещенные Минскими соглашениями минометы 120 мм калибра.

В районе ответственности ОТГ “Север” военнослужащие ВСУ попали под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Хутора Вольного.

В ответ на действия террористов защитники Украины неоднократно подавляли опорные пункты противника точным огнем. В штабе ООС заверили, что в настоящее время ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается под полным контролем Вооруженных Сил Украины.

Напомним, как уже писал politua, с 10 июня на Донбассе возобновляют свою работу контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения.