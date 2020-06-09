9 июня российские оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В рядах защитников Украины потерь нет.

По состоянию на вечер 9 июня незаконные вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня восемь раз за сутки. Обстрелы украинских позиций, в том числе с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, произошли в районах Крымского, Орехова и ряда других населенных пунктов.

Об этом в ежедневной фронтовой сводке сообщили из пресс-центра штаба ООС. При этом в штабе уточнили, что за прошедший день Вооруженные Силы Украины не понесли никаких потерь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку от Марьинки, противник вел огонь по защитникам Украины из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности ОТГ “Север”, возле Крымского и дважды возле Орехова оккупанты пытались накрыть позиции ВСУ из минометов. В общей сложности террористы выпустили около 60 мин калибра 120 мм, а также использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Были обстреляны защитники Новолуганского, Новотошковского, Шумов и Хутора Вольного.

В ответ на действия российских наемников украинские воины неоднократно подавляли опорные пункты террористов прицельным огнем. В штабе ООС заверили, что в настоящее время ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается под полным контролем Вооруженных Сил Украины.



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