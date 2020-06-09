В Иране задержали шестерых подозреваемых по делу о крушении “Боинга” МАУ

Никаких подробностей по задержанным и предъявлению им обвинений официальный Тегеран не сообщает.

Шесть человек задержаны в Иране в рамках расследования крушения самолета “Боинг-737” Международных авиалиний Украины под Тегераном. Трое из них уже были освобождены под залог.

Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Голям-Хосейн Эсмаили, передает информационное агентство IRNA.

“Судебная власть, и в частности судебная организация Вооруженных сил, отвечает за дело о катастрофе украинского самолета”, – заверил Эсмаили. Однако никаких подробностей о задержанных и о том, что именно им инкриминируется, официальный Тегеран пока не сообщает.

Ранее заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что расследование иранской стороной по факту крушения самолета “Международных авиалиний Украины” почти завершено, а бортовые самописцы самолета не содержат какой-либо “важной” информации.

Напомним, что 8 января 2020 года “Боинг-737” авиакомпании МАУ должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев. Борт был сбит вскоре после взлета с ВПП аэропорта иранской столицы. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан – все они погибли. Ответственность за их смерть взяли на себя военные Корпуса стражей Исламской революции.

Как ранее сообщал politua, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба категорически заявил, что Украина не пойдет на кулуарные договоренности с Ираном по делу сбитого “Боинга” МАУ.