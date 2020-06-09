В Министерстве иностранных дел Украины заявили о позитивных сигналах в вопросе восстановления авиасообщения с рядом государств.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о позитивных сигналах в вопросе восстановления авиасообщения с Грузией, Турцией, Кипром, Азербайджаном и Болгарией. Кроме того, МИД ведет активные консультации по этому вопросу и с другими странами.

Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. По его словам, сначала Украина будет открывать авиасообщение с теми государствами, где уже действует регулярное авиасообщение, отсутствуют ограничения на въезд граждан нашей страны, а эпидемическая ситуация находится под контролем.

“Мы активно продолжаем прорабатывать соответствующие вопросы на двустороннем уровне, и сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Наши дипломаты находятся в активном переговорном процессе еще с целым рядом государств, и по мере прогресса мы будем обязательно информировать общество”, – пояснил чиновник.

Также МИД рассчитывает на постепенное восстановление авиасообщения государствами, которые закрыли свое небо ранее. Такие государства, уточнил Енин, будут постепенно снимать ограничения для категорий граждан, которым разрешается въезд в страну. Он напомнил, что практически во всех странах есть разные ограничения, которые касаются либо определенной категории граждан, либо регионов, где отмечена вспышка пандемии.

“Например, подавляющее большинство стран осуществляет контроль за симптомами. В то же время отдельные страны, например, Австрия, Китай, Япония проводят еще и обязательные тестирования на наличие коронавируса по прилету. Такие страны, как Кипр, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты осуществляют быстрые тесты. Практически во всех странах существует и обязанность по самоизоляции”, – подвел итог замминистра.

Как ранее сообщал politua, в Украине с 10 июня начнется новый этап смягчения карантина.