Зеленский официально представил нового главу СВР

Президент Владимир Зеленский во вторник, 9 июня, представил коллективу Службы внешней разведки Украины ее нового руководителя Валерия Кондратюка, сообщает пресс-служба главы государства.

«Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах, позволяют Валерию Витальевичу успешно выполнять весь спектр ответственных задач», – заявил Зеленский.

По словам Зеленского, под руководством Кондратюка СВР должна усилить защиту национальных интересов Украины в условиях гибридной агрессии со стороны России.

Зеленский и Кондартюк. Зеленский и Кондартюк. Пред 1 из 2 След

Президент также сообщил, что приоритетом разведки должно стать выявление потенциальных угроз и вызовов, помощь в возвращении оккупированных территорий, защита национальных экономических интересов, содействие оборонно-промышленному комплексу, противодействие враждебным информационным операциям и защита украинцев за рубежом.

«Жду от службы разведывательную информацию для выработки оптимальной переговорной позиции Украины как в Минске, так и во время заседания в нормандской формате. Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины», – сказал Зеленский.

В свою очередь Кондратюк заверил, что приоритетами для него на посту главы СВР является укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие киберразведки, а также совершенствование материально-технической базы и социальной защиты работников службы и членов их семей.

Напомним, что в 2016-2019 Валерий Кондратюк был заместителем главы Администрации президента при Петре Порошенко.

В 2015-2016 годах Кондратюк возглавлял разведку Минобороны, а в 2014-2015 годах возглавлял департамент контрразведки СБУ.

Награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотвагу, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Имеет медаль «За военную службу Украине».