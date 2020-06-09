Гео Лерос: Ермак добивается отставки Разумкова

По словам нардепа, глава ОП Ермак ищет поддержки у нардепов фракции «Слуга народа», собирая голоса за отставку спикера Верховной Рады Разумкова.

Нардеп от «Слуги народу» Гео Лерос заявляет, что глава Офиса президента Андрей Ермак собирал голоса для отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Гео Лерос рассказал об этом в своем интервью изданию «Цензор.НЕТ»

«По той информации, которой я сейчас обладаю, Ермак вел переговоры с представителями фракций по поводу того, дадут ли они голоса за снятие Разумкова», – заявил Лерос.

«Знаю, что за снятие Разумкова фракции ОПЗЖ Ермак предлагал кресло первого вице-спикера», – добавил он.

По словам Лероса, ему об этом сказал представитель одной из фракций парламента. Он решил уточнить это в двух других фракциях, и там подтвердили, что были такие разговоры.

Вместе с тем он добавил, что не передавал эту информацию Разумкову, потому что «не доносчик», и выразил уверенность, что Разумков сам «прекрасно понимает картину», так как «у него есть отношения с Офисом президента, и он точно не глупый парень и понимает, что происходит».

По словам Лероса, Разумков нейтрально относится ко всем в парламенте и поэтому пользуется большим уважением многих депутатов.

Напомним, что народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал видео записи на которых человек, напоминающий брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.

На Гео Лероса были заведены уголовные дела в СБУ и ГБР.