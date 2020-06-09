Кива высмеял протесты в США и предложил переименовать из-за них проспект Бандеры в Киеве

Народный депутат Илья Кива посмеялся над антирасистскими акциями протеста, которые сейчас происходят в Америке.

Народный депутат Украины от фракции “Оппозиционная платформа “За життя” Илья Кива высмеял американские антирасистские протесты и предложил “канонизировать невинно убиенного Флойда”.

Это заявление он опубликовал в своем telegram-канале, заявив о необходимости “объявить неделю траура в Украине” и включить погибшего от рук полицейских США афроамериканца Джорджа Флойда в список Небесной Сотни. Кроме того Кива предложил переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве в честь Флойда.

“Обращаюсь к премьер-министру Шмыгалю с требованием выделения материальной помощи в размере 10 000 000$ семье погибшего афроамериканца, борца за свободу и права чернокожих людей!” – добавил нардеп.

Как ранее сообщал politua, сегодняшние протесты в США грозят перерасти в полноценную гражданскую войну.