Верховный Суд отклонил иск экс-главы «Приватбанка»

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда 27 мая отменил решения судов низших инстанций и отказал бывшему главе правления банка Александру Дубилету в иске о защите деловой репутации, сообщила пресс-служба «Приватбанка».

Бывший руководитель банка с 2017 года пытался признать недостоверной информацию, распространенную на пресс-конференции 4 июля 2017 года, а именно что «при выдаче кредитов нарушались как нормативные документы Национального банка Украины, так и внутренние документы самого банка.

Все 36 кредитов были подписаны председателем правления банка с превышением полномочий, которые предоставлялись ему соответствующими документами банка, в связи с чем банк обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о совершении уголовных преступлений».

Речь шла о 36 кредитных договорах, заключенных во время так называемой «трансформации» корпоративного кредитного портфеля банка, проведенной бывшими владельцами банка накануне его национализации.

Решение Верховного Суда обнародовано в судебном реестре.

Это первая победа Приватбанка в Верховном Суде по делам по защите чести, достоинства и деловой репутации.

Аналогичный иск был подан в Печерский райсуд и бывшим владельцем банка Игорем Коломойским. Дело по его иску до сих пор находится на рассмотрении в суде первой инстанции.