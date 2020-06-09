Концерн «Укроборонпром» уволил президента ГП «Антонов» после проверки предприятия. Увольнение связано с проверкой комиссии, инициированной после письма СБУ.

Концерн «Укроборонпром» 9 июня уволил президента ГП «Антонов» Александра Донца и назначил временным и.о. вице-президента по проектированию Александра Лося, сообщили пресс-служба госконцерна.

Указ об увольнении Донца и назначении Лося подписал гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус.

«Накануне комиссия завершила проверку ГП «Антонов» и передала материалы по ее результатам в СБУ и НАБУ», – говорится в сообщении.

«Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая по поручению премьер-министра Украины, по данным СБУ, изложенным в письме от 16 апреля относительно информации о «нанесении вреда национальным интересам Украины, связанным с бездеятельностью и бессистемными управленческими действиями руководства государственного предприятия «Антонов», – уточняют в сообщении.

Проверка установила факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием, нецелевом использовании объектов государственной собственности, нарушении и злоупотреблении со стороны руководства, что могли привести к значительным убыткам государству и вреде репутации самого крупного авиационного предприятия Украины.

«Результаты проверки с материалами относительно действий руководства, которые имеют признаки уголовных правонарушений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы», – отмечают в сообщении концерна.

«Акт проверки также направлен комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Кабмину и Офису президента. С актом и материалами проверки руководство концерна ознакомило главу Профсоюза авиастроителей», – подытожили в «Укроборонпроме».

Напомним, что в июле прошлого года контрразведчики СБУ разоблачили полковника из Министерства обороны, который организовал схему хищения и присвоения средств государственного предприятия «Антонов».