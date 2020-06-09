Генпрокурор обнажила нарушения в работе главы САП

Венедиктова заявила, что служебное расследование обнаружило нарушения в работе Холодницкого. Дисциплинарная жалоба передана на рассмотрение комиссии.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что служебное расследование в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого обнаружило ряд нарушений в его работе. Венедиктова рассказала об этом в интервью агентсву «Українські Новини».

«Служебное расследование завершено. Факты нарушения требований УПК, Закона «О прокуратуре» и Положения о Специализированной антикоррупционной прокуратуре нашли свое подтверждение», – сказала она.

Дисциплинарная жалоба в отношении Холодницкого передана на рассмотрение дисциплинарной комиссии.

Также Венедиктова сообщила, что с Холодницким ее связывают исключительно рабочие отношения.

26 мая генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в бездеятельности и пообещала отреагировать на это. Он сообщила, в резонансных и актуальных производствах, в которых подозрения были сообщены еще два-четыре года назад, до сих пор не завершено следствие, а виновные не привлечены к ответственности.

В САП в ответ на это опубликовали открытое письмо, где отметили, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудника Специализированной антикоррупционной прокуратуры и осуществлять действия, которые касаются выполнения прокурорами полномочий.

27 мая Венедиктова ответила на это письмо, заявив, что призвала прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры показать «яркие примеры» судебных приговоров коррупционерам. В тот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила генпрокурора Ирину Венедиктову прекратить публичные обвинения в адрес САП.

Напомним, что ранее САП открыли уголовное производство против экс-генпрокурора Рябошапки. Данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по двум статьям.

Кроме того по представлению САП будут судить по обвинению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки экс-замглаву МинВОТ Грымчака и его помощника Овдиенко.