Блогер Казанский примет участие в Минских переговорах

Блогер и журналист Денис Казанский будет принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу. Он будет консультировать украинскую делегацию.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский начиная с 9 июня будет принимать участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Он заявил об этом на своей странице в Facebook.

«Сразу предупреждая ваши вопросы, скажу, что речь не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество. От идеи создания такого совета отказались, и его не будет», – отметил он.

Казанский объяснил, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений есть пункты о том, что вопросы местных выборов в ОРДЛО и закон об особом статусе этих районов должен обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

«При этом, в документе, как вы можете сами убедиться, нет ни одного упоминания о том, какие именно это должны быть представители отдельных районов. Такие организации, как «ЛНР» и «ДНР», нигде не упоминаются. И нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать», – отметил Казанский.

От ОРДЛО выступали граждане России, при этом переселенцы не могли принимать участие в заседаниях ТКГ.

«Теперь же ситуация изменилась, к переговорам привлечена группа коренных жителей Донбасса, выехавших в 2014 году из-за преследований и угроз, в число которых вошел и я. И у нас уж точно не меньше прав представлять отдельные районы – во-первых, в отличие от боевиков «ЛДНР» мы не являемся преступниками (не отжимали, не мародерствовали, не пытали людей на подвалах), во-вторых, мы не являемся гражданами России и имеем только украинские паспорта. Граждане РФ не имеют никакого права указывать, как нам в Украине жить и какие законы принимать», – подчеркнул Денис Казанский.

Он добавил, что группа коренных жителей Донбасса, которые вынуждено переехали, будут участвовать в консультациях украинской делегации и обсуждении пунктов, которые Украина обязана обсуждать согласно с Минскими договоренностями.

«Предупреждая возможные вопросы, сразу скажу, что мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украины контроля над границей и проходить могут исключительно по украинским законам – с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев», – подытожил журналист.

Денис Казанский является уроженцем Донецка. Стал известен за критику Партии регионов и осветлении проблем Донецкой области. В 2014 году начал писать для «Українського тижня». В 2016 работал ведущим телепрограммы «Блогеры» на канале 3s.tv.

Важное объявление. С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу…. Geplaatst door Денис Казанский op Maandag 8 juni 2020

Кроме того консультантом на Минских переговорах от ОРДЛО стал журналист и блогер Сергей Гармаш. Причины своего согласия на участие в консультация на переговорах поробно объяснил сам Сергей Гармаш.

Напомним, что как ранее сообщал Денис Казанский, российский оккупант похоронил миф о «гражданской войне». На протяжение последних шести лет на Донбассе против Украины воюет российская армия. А сам оккупированный регион де-факто включен в состав России.