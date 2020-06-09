КНДР и Южная Корея прекратят переговоры о сотрудничестве и все связи – как военные так и политические. Решение в одностороннем порядке было принято Пхеньяном и вступит в силу с 12:00 9 июня.

Официальный Пхеньян полностью прекратит переговоры о сотрудничестве с Сеулом. КНДР оборвет все связи – политические и военные – с Южной Кореей.

Это решение приняла неофициальный руководитель аппарата лидера КНДР Ким Е Чжон, сообщает APF. Окончательно прекращение отношений произойдет 9 июня в 12:00.

Как заявили в Центральном телеграфном агентстве Северной Кореи: “Мы пришли к выводу, что нет необходимости сидеть лицом к лицу с южнокорейскими властями, и нет никаких вопросов для обсуждения с ними, поскольку они только вызвали наше смятение”. Предположительно, это решение было принято после угроз, исходящих от активистов, которые пересылают листовки с критикой Ким Чен Ына через границу.

Как ранее сообщал politua, серьезной проблемой в этом регионе остается Китай. Так, в США заявили, что обеспокоены сотрудничеством КНР и Российской Федерации.