Новости

КНДР официально обрывает все связи с Южной Кореей

gazeta.ru

КНДР и Южная Корея прекратят переговоры о сотрудничестве и все связи – как военные так и политические. Решение в одностороннем порядке было принято Пхеньяном и вступит в силу с 12:00 9 июня.

Официальный Пхеньян полностью прекратит переговоры о сотрудничестве с Сеулом. КНДР оборвет все связи – политические и военные – с Южной Кореей.

Это решение приняла неофициальный руководитель аппарата лидера КНДР Ким Е Чжон, сообщает APF. Окончательно прекращение отношений произойдет 9 июня в 12:00.

Как заявили в Центральном телеграфном агентстве Северной Кореи: “Мы пришли к выводу, что нет необходимости сидеть лицом к лицу с южнокорейскими властями, и нет никаких вопросов для обсуждения с ними, поскольку они только вызвали наше смятение”. Предположительно, это решение было принято после угроз, исходящих от активистов, которые пересылают листовки с критикой Ким Чен Ына через границу.

Читайте также  КНДР добывает валюту хакерскими атаками

Как ранее сообщал politua, серьезной проблемой в этом регионе остается Китай. Так, в США заявили, что обеспокоены сотрудничеством КНР и Российской Федерации.

Тоже интересно
Новости

В России выявили более трех десятков зараженных коронавирусом

Новости

В России суворовцы продемонстрировали Путину «российских» роботов купленных в Южной…

Новости

Диалог с Путиным дает надежду на мир, – Трамп

Новости

Разведка США: Ким Чен Ын планирует приехать в Москву

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

В России выявили более трех десятков зараженных коронавирусом

В России суворовцы продемонстрировали Путину «российских» роботов купленных в Южной Корее

Диалог с Путиным дает надежду на мир, – Трамп

1 из 4