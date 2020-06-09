Террористы на Донбассе понесли потери: сводка от штаба ООС

На протяжении 8 июня российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Трое террористов были ликвидированы

За прошедшие сутки российские террористы нарушили режим прекращения огня в общей сложности 11 раз. Позиции Вооруженных Сил Украины на Донбассе были обстреляны из минометов 120 мм и 82 мм калибров, запрещенных минскими соглашениями.

Об этом сообщается в ежедневной сводке от пресс-центра штаба ООС. Отдельно подчеркивается, что потерь среди защитников Украины нет, а оккупанты заплатили за провокации тремя убитыми боевиками.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” позиции ВСУ подверглись обстрелам:

В районе Новотроицкого с использованием 82 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов;

Около Марьинки – с применением гранатометов;

Под Водяным террористы использовали против ВСУ автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

Защитники Богдановки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ “Север”:

НВФ России дважды открывали огонь по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Орехово, используя для этого минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

По позициям неподалеку от Новолуганского противник дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В окрестностях Новоалександровки террористы использовали ручные противотанковые гранатометы.

У населенных пунктов Хутор Вольный и Майское украинские военнослужащие были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Штаб Операции Объединенных Сил напоминает, что ситуация на линии разграничения остается под полным контролем украинских защитников.

Как ранее сообщал politua, после 10 июня на линии разграничения снова начнут полноценно работать контрольные пункты въезда-выезда.