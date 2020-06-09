Смертность не помеха для снятия карантина в Москве

Несмотря на высокую смертность от коронавируса в Москве смягчают условия карантина, введенного из-за эпидемии. В Москве заражены более 80 тысяч человек.

В столице России, Москве, за последние сутки скончались еще 59 человек, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в Telegram.

У всех 59-ти была подтверждена пневмония.

Согласно официальной статистике, в Москве число летальных случаев превысило 3 тысячи, передает «Новая Газета».

В столице России коронавирусом сейчас болеют более 89,5 тысячи человек, а более ста тысяч жителей города смогли побороть инфекцию и уже выздоровели.

Московские власти утверждают, что эпидемия в городе пошла на спад: в последние шесть дней прирост новых заболевших в сутки составил чуть менее двух тысяч человек.

Опираясь на эти данные, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима всеобщей самоизоляции и снятии ряда других ограничений в Москве.

В столице Росии уже во вторник, 9 июня, возобновят работу парикмахерские и салоны красоты, а на 16 июня запланировано открытие летних веранд ресторанов и кафе. Будут отменены графики прогулок и цифровые пропуска для поездок на личном или общественном транспорте.

При этом масочный режим в Москве сохраняют.