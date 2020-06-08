Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ из минометов: ранен украинский защитник

8 июня российские террористы семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы украинских позиций велись из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на вечер 8 июня незаконные вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы украинских позиций произошли в районах Богдановки и Орехова.

Об этом в ежедневной фронтовой сводке сообщил пресс-центр штаба ООС. Неподалеку от Новолуганского враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Защитники Новоалександровки были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник дважды открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины был ранен.

В ответ на действия российских наемников украинские воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. В штабе ООС подчеркнули, что умелые и профессиональные действия защитников Украины вынудили оккупантов прекратить обстрелы. В настоящее время ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается под полным контролем Вооруженных Сил Украины.

Ранее politua рассказывал, как шесть лет назад начинался захват террористами Луганска.