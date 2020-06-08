НАТО обеспокоено сотрудничеством России и Китая

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен сотрудничеством России и Китая. Его волнует то, что «экономика Китая станет самой крупной в мире».

Сотрудничество Китая и России является одним из факторов, который может иметь последствия для безопасности Альянса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет агентство «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что сотрудничество КНР и РФ нуждаются в реакции путем укрепления политических позиций НАТО.

Столтенберг заявил, что на встрече лидеров стран-членов НАТО в декабре в Лондоне «они впервые за всю историю Альянса согласились, что в НАТО должны устранить последствия роста Китая в плане безопасности».

Столтенберг добавил, что НАТО волнует и то, что «экономика Китая вскоре станет самой крупной в мире».

«Китай стоит всего лишь на втором месте по оборонному бюджету, они делают крупные инвестиции в современный военный потенциал, включая ракеты, которые могут достигнуть любого государства-члена. Они становятся ближе к нам в киберпространстве, мы видим их в Арктике, в Африке, мы видим, что они делают инвестиции в наши важнейшие объекты инфраструктуры», – отметил Столтенберг.

При этом генсек подчеркнул, что Китай не является новым врагом Североатлантического альянса.

«НАТО не видит Китай в качестве нового врага или противника. Мы видим то, что подъем Китая полностью меняет всемирный баланс сил», – заявил Столтенберг.

Напомним, что в январе Йенс Столтенберг заявил, что «мир не станет безопаснее, если Альянс избавится от своего ядерного арсенала, а такие страны, как Китай, Россия и Северная Корея – нет».