Адвокат обжаловал арест похищенного украинца

Защита похищенного на админ границе с оккупированным Крымом украинского военного обжаловала его арест. Сегодня истекает срок подачи апелляции.

Защита арестованного в аннексированном Крыму украинского военного Евгения Добринского подала апелляционную жалобу на решение подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя о заключении его под стражу, сообщил адвокат Ислям Велиляев в комментарии «Крым.Реалии».

Он отметил, что 8 июня истекает трехдневный срок подачи апелляционной жалобы на изменение меры пресечения.

«Будем надеется, что Верховным судом Крыма будет рассмотрена наша апелляционная жалоба об изменении меры пресечения в отношении Добринского на иную, более мягкую», – сказал Велиляев.

3 июня подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя вынес решение об аресте на месяц задержанного спецслужбами РФ украинского военнослужащего Евгения Добринского, которому вменяют «незаконное пересечение границы»

Напомним, что 30 мая вблизи полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Россией Крымом исчез украинский военнослужащий. Позже стало известно, что это военнослужащий с 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

По предварительной информации, военнослужащего могли похитить. Неподалеку от места размещения военнослужащих были обнаружены следы борьбы.

Через 3 дня после исчезновения Добринского, российская ФСБ заявила о задержании военнослужащего Украины на админгранице с оккупированным Россией Крымом, обвиняя в «незаконном пересечении границы».

Командование десантно-штурмовых войск ВСУ опровергло информацию ФСБ РФ о «незаконном пересечении» админграницы.