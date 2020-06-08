США не рассекретили снимки пуска ракеты по MH17
США отказались рассекретить спутниковые снимки момента пуска российской ракеты по MH17. Фотографии показали только главному прокурору Нидерландов.
Соединенные Штаты Америки отказались рассекретить спутниковые снимки, на которых запечатлен момент пуска российской ракеты по самолету рейса MH17 в 2014 году, сообщили в понедельник на судебном заседании в Нидерландах, пишет британское агентство «BBC».
Прокуратура сообщила, что подобный запрос был отправлен в США еще в 2014 году. В ответ Вашингтон прислал меморандум (официальный документ) с описанием снимков и сопутствующей технической информацией.
Затем главному прокурору Нидерландов по делам терроризма предоставили возможность проверить, насколько верно была изложена информация в меморандуме. Прокурор смог лично ознакомиться с засекреченными американскими снимками и сверить их с описанием в меморандуме и пришел к выводу, что информация в меморандуме подтверждается другими источниками, с которыми он ознакомился.
Меморандум, предоставленный США, и заключение прокурора Нидерландов по делам терроризма были приобщены к материалам дела. Однако сами спутниковые снимки, имеющиеся у США, так и не были рассекречены, а значит, широкая общественность их не увидит.
Напомним, что 28 сентября 2016 года в Нидерландах представили предварительные результаты уголовного расследования причин катастрофы MH17. Следователи пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой 9М38 ЗРК «Бук», при этом прочие версии происшествия были отвергнуты на основе анализа, подобного проведенному в техническом отчете.
Запуск ракеты произошел из района поселка Первомайский, который в то время уже находился под контролем боевиков «ДНР». Также следствие утверждает, что ЗРК «Бук», сбивший самолет, прибыл из России, а после катастрофы был доставлен обратно на ее территорию.