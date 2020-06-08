США не рассекретили снимки пуска ракеты по MH17

Соединенные Штаты Америки отказались рассекретить спутниковые снимки, на которых запечатлен момент пуска российской ракеты по самолету рейса MH17 в 2014 году, сообщили в понедельник на судебном заседании в Нидерландах, пишет британское агентство «BBC».

Прокуратура сообщила, что подобный запрос был отправлен в США еще в 2014 году. В ответ Вашингтон прислал меморандум (официальный документ) с описанием снимков и сопутствующей технической информацией.

Затем главному прокурору Нидерландов по делам терроризма предоставили возможность проверить, насколько верно была изложена информация в меморандуме. Прокурор смог лично ознакомиться с засекреченными американскими снимками и сверить их с описанием в меморандуме и пришел к выводу, что информация в меморандуме подтверждается другими источниками, с которыми он ознакомился.

Меморандум, предоставленный США, и заключение прокурора Нидерландов по делам терроризма были приобщены к материалам дела. Однако сами спутниковые снимки, имеющиеся у США, так и не были рассекречены, а значит, широкая общественность их не увидит.

Напомним, что 28 сентября 2016 года в Нидерландах представили предварительные результаты уголовного расследования причин катастрофы MH17. Следователи пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой 9М38 ЗРК «Бук», при этом прочие версии происшествия были отвергнуты на основе анализа, подобного проведенному в техническом отчете.

Запуск ракеты произошел из района поселка Первомайский, который в то время уже находился под контролем боевиков «ДНР». Также следствие утверждает, что ЗРК «Бук», сбивший самолет, прибыл из России, а после катастрофы был доставлен обратно на ее территорию.