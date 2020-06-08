С 10 июня Украина смягчит карантин: что останется под запретом

Работа детских лагерей все еще запрещена, а вот концерты разрешат, но без фан-зон.

Со среды, 10 июня, Украина перейдет на очередной этап смягчения карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Под запретом останутся детские лагеря и фан-зоны, а вот базы отдыха и санатории начнут работать.

Кроме того, согласно постановлению главного санитарного врача Украины, будет разрешено проведение массовых культурно-художественных мероприятий. При этом следует учитывать, что это разрешение будет действовать только в тех областях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям по инфицированию коронавирусом.

Кроме того, к открывшимся заведениям будут предъявлены определенные требования. Для санаториев и баз отдыха:

обязательный температурный скрининг работников;

регулярная дезинфекция помещений;

немедленная изоляция любого отдыхающего с симптомами ОРВИ;

масочный режим в местах общего пользования;

соблюдение социальной дистанции между посетителями (1,5 м);

организация питания в номерах или ресторанах по системе заказов (этот пункт носит рекомендательный характер);

соблюдение масочного режима в пляжных зонах (при размещении раздевалок, шезлонгов и т.д.).

Для массовых культурных мероприятий также введут ряд требований:

не больше одного человека на 5 квадратных метров общей площади;

масочный режим для посетителей;

обязательный температурный скрининг и дезинфекция;

увеличение пунктов входного контроля;

бесконтактный контроль входных билетов (по возможности);

соблюдение социальной дистанции между посетителями (1,5 м между сидячими местами, не более четырех человек за одним столиком).

Как сообщал politua, по состоянию на 8 июня в Украине уже более 27 тысяч заболевших коронавирусом.