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С 10 июня Украина смягчит карантин: что останется под запретом

forbes.ru

Работа детских лагерей все еще запрещена, а вот концерты разрешат, но без фан-зон.

Со среды, 10 июня, Украина перейдет на очередной этап смягчения карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Под запретом останутся детские лагеря и фан-зоны, а вот базы отдыха и санатории начнут работать.

Кроме того, согласно постановлению главного санитарного врача Украины, будет разрешено проведение массовых культурно-художественных мероприятий. При этом следует учитывать, что это разрешение будет действовать только в тех областях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям по инфицированию коронавирусом.

Кроме того, к открывшимся заведениям будут предъявлены определенные требования. Для санаториев и баз отдыха:

  • обязательный температурный скрининг работников;
  • регулярная дезинфекция помещений;
  • немедленная изоляция любого отдыхающего с симптомами ОРВИ;
  • масочный режим в местах общего пользования;
  • соблюдение социальной дистанции между посетителями (1,5 м);
  • организация питания в номерах или ресторанах по системе заказов (этот пункт носит рекомендательный характер);
  • соблюдение масочного режима в пляжных зонах (при размещении раздевалок, шезлонгов и т.д.).
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Для массовых культурных мероприятий также введут ряд требований:

  • не больше одного человека на 5 квадратных метров общей площади;
  • масочный режим для посетителей;
  • обязательный температурный скрининг и дезинфекция;
  • увеличение пунктов входного контроля;
  • бесконтактный контроль входных билетов (по возможности);
  • соблюдение социальной дистанции между посетителями (1,5 м между сидячими местами, не более четырех человек за одним столиком).

Как сообщал politua, по состоянию на 8 июня в Украине уже более 27 тысяч заболевших коронавирусом.

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