С 10 июня Украина смягчит карантин: что останется под запретом
Работа детских лагерей все еще запрещена, а вот концерты разрешат, но без фан-зон.
Со среды, 10 июня, Украина перейдет на очередной этап смягчения карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Под запретом останутся детские лагеря и фан-зоны, а вот базы отдыха и санатории начнут работать.
Кроме того, согласно постановлению главного санитарного врача Украины, будет разрешено проведение массовых культурно-художественных мероприятий. При этом следует учитывать, что это разрешение будет действовать только в тех областях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям по инфицированию коронавирусом.
Кроме того, к открывшимся заведениям будут предъявлены определенные требования. Для санаториев и баз отдыха:
- обязательный температурный скрининг работников;
- регулярная дезинфекция помещений;
- немедленная изоляция любого отдыхающего с симптомами ОРВИ;
- масочный режим в местах общего пользования;
- соблюдение социальной дистанции между посетителями (1,5 м);
- организация питания в номерах или ресторанах по системе заказов (этот пункт носит рекомендательный характер);
- соблюдение масочного режима в пляжных зонах (при размещении раздевалок, шезлонгов и т.д.).
Для массовых культурных мероприятий также введут ряд требований:
- не больше одного человека на 5 квадратных метров общей площади;
- масочный режим для посетителей;
- обязательный температурный скрининг и дезинфекция;
- увеличение пунктов входного контроля;
- бесконтактный контроль входных билетов (по возможности);
- соблюдение социальной дистанции между посетителями (1,5 м между сидячими местами, не более четырех человек за одним столиком).
Как сообщал politua, по состоянию на 8 июня в Украине уже более 27 тысяч заболевших коронавирусом.