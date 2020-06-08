10 июня на Донбассе откроют КПВВ: кого будут пропускать

После 10 июня контрольные пункты на линии разграничения на востоке Украины возобновят полноценную работу.

Штаб Операции Объединенных Сил готовится к открытию контрольно-пропускных пунктов въезда и выезда на Донбассе, которое произойдет после 10 июня. Это предусмотрено мерами по ослаблению карантина.

Пресс-офицер Госпогранслужбы Игорь Лизогуб в эфире телеканала “Украина 24” пояснил, что от обязательной обсервации при пересечении линии разграничения освобождены только абитуриенты и сопровождающие их лица.

“Что касается остальных граждан, они должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение “Дій вдома”. Или пройти соответствующую обсервацию по местам, определенным местными органами власти”, уточнил он.

В тех случаях, когда человек будет отказываться от прохождения обсервации, об этом будут сообщать работникам Нацполиции и санитарно-карантинным подразделениям, предупредил Лизогуб. В Донецкой облгосадминистрации, тем временем, уже выступили против решения возобновить работу КПВВ из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом.

Как ранее сообщал politua, в ООН озвучили количество пострадавших от военных действий на Донбассе детей. Донбасса.