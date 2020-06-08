Учения BALTOPS 2020 проходят у побережья Германии и Дании. В них берут участие около трех тысяч военнослужащих и 29 кораблей.

29 кораблей и 29 единиц различной авиатехники приняли участие в широкомасштабных военно-морских учениях НАТО под названием BALTOPS 2020. Они стартовали в воскресенье, 7 июня, под эгидой Европейского командования Вооруженных Сил США и проходят вблизи побережья Германии и Дании, на юго-западе Балтийского моря.

Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса. Там подчеркнули, что в учениях участвуют около трех тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также представители двух партнеров Альянса: Финляндии и Швеции.

В НАТО уточнили, что в связи с пандемией коронавируса COVID-2019 учения проходят исключительно на море, никаких наземных операций не предусмотрено. В российской Госдуме, тем временем, маневры уже назвали “антироссийскими”. В частности, такое мнение высказал первый заместитель главы комитета российской Госдумы по обороне Андрей Красов.

“Мировое сообщество еще не справилось с эпидемией коронавируса. Не лучше ли НАТО сейчас заняться этим вопросом?” – заявил он в своем комментарии информационному агентству “Интерфакс”.

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