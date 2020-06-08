Оккупанты в Крыму собираются «судить» Джемилева

Оккупационные власти Крыма отправили в суд уголовное дело против народного депутата Украины, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, сообщил следственный комитет России.

Джемилев обвиняется по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы России), по ч.1 ст. 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и по ч. 1 ст 224 (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия).

Первая статья касается событий 3 мая 2014 года, когда Джемилев пытался попасть в оккупированный Крым через пункт пропуска «Армянск» на админгранице с Херсонской областью. Тогда его не пропустили и он был вынужден вернуться в Киев.

Остальные статьи имеют отношение к делу Хайсера Джемилева, который в мае 2013 года во дворе своего дома в Бахчисарае, случайно выстрелив из отцовского ружья, убил знакомого семьи. Оккупанты заявили, что Мустафа Джемилев хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7.62 мм и якобы незаконно приобрел боевые патроны к нему.

Позже, адвокат Джемилева, Николай Полозов, на своей странице в Facebook заявил, что дело был передано в суд с нарушением процедуры.

Согласно с Уголовно-процессуальным кодексом страны-оккупанта, прокурор вместе с направлением дела в суд обязан уведомить обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и разъяснить им право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания.

«Как мы видим, следователь, руководитель следственного органа, сам следственный орган в законе не указаны как адресат уведомления прокурора о направлении дела в суд. А в оккупированном Крыму все наоборот. Меня (защитника) не известили, Мустафу-ага не известили, а первым делом известили следственный орган», – пояснил адвокат.

Дело Мустафы Джемилева.Сегодня ГСУ СК РФ по РК бодро отрапортовало, что дело в отношении Мустафы Джемилева передано в… Geplaatst door Nikolai Polozov op Maandag 8 juni 2020

Напомним, что дело против Джемилева завели вскоре после того, как лидер крымскотатарского народа призвал крымчан к мирному, ненасильственному сопротивлению российской оккупации.