10 июня постоянные представители стран Европейского союза планируют одобрить продление экономического санкционного пакета против Российской Федерации еще на один год. Речь идет о санкциях, введенных в связи с аннексией Крымского полуострова.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент “Радио Свобода” Рикард Юзвяк.

“Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год”, – заявил он.

Данными санкциями предусматривается запрет на импорт в Евросоюз товаров из аннексированного полуострова, запрет на какие-либо инвестиции в Крым или Севастополь, запрет на оказание туристических услуг на этой территории, запрет на экспорт ряда товаров и технологий на полуостров.

Следует отметить, что нынешние “крымские” санкции прекратят свое действие 23 июня. На заседании Совета ЕС должны будут либо утвердить их продление, либо отменить санкционный пакет.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 8, 2020