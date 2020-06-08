Порошенко призывает патриотов создать коалицию

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко призывает к созданию широкой коалиции оппозиционных патриотических сил на местных выборах. Партия призывает остановить разрушение украинского государства, говорится в сообщение политсилы опубликованном в Facebook.

«Уже более года, как над Украиной оказывается опасный социальный эксперимент. Путем изощренных манипуляций и грубого обмана людей к государственному рулю стала команда невежд и дилетантов, не в силах усвоить элементарные азы управления. Она уверенно ведет страну к демонтажу государственности, к ползучего сползания обратно в сферу российского влияния», – говорится в сообщении политсилы.

Резкой критике в сообщении подвергли действия нынешней команды президента Владимира Зеленского. Главу государства и его «слуг народа» обвинили в дилетантизме, граничащем с намеренным разращением государства и его основополагающих институтов.

Звернення Центральної Ради Політичної партії «Європейська Солідарність» Європейська Солідарність як головна опозиційна сила закликає до створення коаліції проукраїнських політичних сил, до глибокої координації зусиль на місцевих виборах.Уже понад рік, як над Україною чиниться небезпечний соціальний експеримент. Шляхом витончених маніпуляцій і грубого обману людей до державного керма стала команда невігласів та дилетантів, нездатна засвоїти елементарні ази управління. Вона впевнено веде країну до демонтажу державності, до повзучого сповзання назад у сферу російського впливу.«Економіка брала розгін, спіткнулась і ризикує проїхати обличчям по землі», – ці слова Зеленського пролунали за вісім днів до карантину і початку пандемії. І самокритично характеризують «здобутки» влади.Як наслідок, в соціальній сфері замість обіцяного «кінця епохи бідності» стрімко тануть доходи та заощадження громадян. Падає загальний рівень життя, зростає безробіття.В політичній сфері формування однопартійної більшості, концентрація абсолютної влади в руках недосвідченого Президента, його спроби створити в Україні авторитарний турборежим – створюють загрозу демократії, правам та свободам громадян. Репресії проти опозиції стали такою ж ознакою, як і за часів Януковича.Істотно погіршилося міжнародне становище України. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Принцип «нічого про Україну без України», якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері.При потуранні влади або за участі окремих її представників розгортається повзучий проросійський реванш. Низка представників режиму Януковича отримала важелі впливу на державну політику. В інформаційній сфері п’ята колона працює в режимі повного сприяння і непротидії з боку влади. Московський патріархат спирається на підтримку представників Офісу Президента. Сам Президент і його «Слуги» не приховують намірів переглянути закон про мову.Згортаються важливі реформи. В тому числі й ініційована командою Порошенка децентралізація, яка заклала міцну основу для місцевого самоврядування. В умовах непрофесійних дій «дилетантури комедіантів» значна частина міських голів та голів ОТГ, інші органи місцевого самоврядування – стали потужним амортизатором, який пом’якшує негативний ефект від бездарного урядування «Слуг народу». Особливо яскраво це проявилося в умовах боротьби з пандемією коронавірусу.Місцеві вибори мають стати потужним, – неначе корабельний ревун, – сигналом, який дасть зрозуміти слугам, що їхній «медовий місяць» із суспільством завершився. Країна й люди потребують професійних управлінців на всіх рівнях.Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом «Слуг» і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами.Друге спільне завдання – забезпечити взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п’ятої колони. Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах – залишити цю політичну силу на маргінесі.Задля реалізації цих завдань ми готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями і місцевими лідерами. Geplaatst door Петро Порошенко op Vrijdag 5 juni 2020

«Экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехать лицом по земле», – эти слова Зеленского прозвучали за восемь дней до карантина и начала пандемии.

И именно это, как отмечает «Евросолидарность», – «самокритично характеризует «достижения» власти».

Как следствие, подчеркивается в сообщении политсилы, в социальной сфере вместо обещанного «конца эпохи бедности» стремительно тают доходы и сбережения граждан. Падает общий уровень жизни, растет безработица.

«В политической сфере формирования однопартийного большинства, концентрация абсолютной власти в руках неопытного президента, его попытки создать в Украине авторитарный турборежим – создают угрозу демократии, правам и свободам граждан. Репрессии против оппозиции стали таким же признаком, как и во времена Януковича», – отмечается в сообщении.

Следует подчеркнуть, что существенно ухудшилось международное положение Украины. Создана нашей командой коалиция в поддержку Украины практически не функционирует.

«Принцип «ничего об Украине без Украины», которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается только на бумаге», – отмечается в сообщении.

При попустительстве власти или при участии отдельных ее представителей разворачивается ползучий пророссийский реванш. Ряд представителей режима Януковича получила рычаги влияния на государственную политику.

«В информационной сфере пятая колонна работает в режиме полного содействия и непротиводействие со стороны властей. Московский патриархат опирается на поддержку представителей Офиса Президента. Сам Президент и его «Слуги» не скрывают намерений пересмотреть закон о языке», – говорится в сообщении.

Сворачиваются важные реформы. В том числе и инициирована командой Порошенко децентрализация, которая заложила прочную основу для местного самоуправления.

«В условиях непрофессиональных действий «дилетантуры комедиантов» значительная часть городских голов и председателей ОТГ, другие органы местного самоуправления – стали мощным амортизатором, который смягчает негативный эффект от бездарного управления «Слуг народа». Особенно ярко это проявилось в условиях борьбы с пандемией коронавируса», – констатируют в сообщении.

Местные выборы должны стать мощным – как будто корабельный ревун, – сигналом, который даст понять слугам, что их «медовый месяц» с обществом завершился. Страна и люди нуждаются в профессиональных управленцев на всех уровнях.

«Поддержка согласованных кандидатов на должности городских голов и председателей ОТГ должно защитить общины от еще одного нашествия дилетантов под брендом «Слуг» и сформировать профессиональные местные команды, способные эффективно решать проблемы, стоящие перед общинами», – отмечается в сообщении.

Второе общая задача – обеспечить взаимное непротивостояния проукраинских сил в тех областях, где на выборах угроза со стороны пятой колонны. Совместными усилиями должны минимизировать результат пророссийской ОПЗЖ, и при формировании большинств в местных советах – оставить эту политическую силу на обочине.

«Для реализации этих задач мы готовы к широкой координации усилий с другими партиями, общественными организациями и местными лидерами», – резюмируется в сообщении политсилы.

Напомни, что социологи, в ходе проведенного опроса, выяснили кого именно украинцы желают видеть во главе государства. Среди лидеров Зеленский, Порошенко и Смешко.