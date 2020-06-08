В Украине более 27 тысяч зараженных коронавирусом

В Украине подтвердили 463 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 27 462 человек, смертность составила 797.

За прошедшие с 7 июня сутки, в Украине подтвердили еще 463 случая коронавирусной болезни COVID-19. Суточный прирост составил 1,7%, а общее количество заболевших достигло 27 462 человек, говорится в сообщении системы мониторинга распространения эпидемии COVID-19 от Аппарата СНБО Украины.

Лидерами по количеству новых случаев стали Киев (+72), Закарпатская область (+64), Черновицкая область (+59), Львовская область (+41) и Харьковская область (+36).

Количество выздоровевших за сутки увеличилось всего на 141 человека (+1,2%) до 12 195, а умерших – на 9 (+1,1%) до 797.

Количество новых подозрений на COVID-19 сократилось до минимального уровня с конца мая – 582, что может объясняться праздничными днями, так как на выходных реже обращаются к врачам.

Напомним, накануне были подтверждены 485 новых случаев, 5 июня – 550, 4 июня – 553, а 3 июня – рекордные с начала эпидемии 588 случаев.