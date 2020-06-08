В Нидерландах начинается второй этап суда по делу МН17

В Нидерландах начинается второй блок судебных слушаний дела о катастрофе рейса МН17. Из-за коронавируса присутствие на заседаниях будет ограничено.

С 8 июня по 3 июля в Нидерландах пройдет очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом МН17, суд подведет итоги предыдущего блока, а прокуратура выступит с презентацией уголовного расследования этого преступления, сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение суда

«Как запланировано, слушанья по уголовному делу MH17 возобновятся в понедельник, 8 июня. Однако из-за действующего коронавируса и соответствующих национальных руководств в блок судебных слушаний внесены коррективы, в результате чего присутствовать в зале суда в Судебном комплексе Схипхол сможет ограниченное число людей. Все могут следить за слушаниями в прямом эфире», – говорится в сообщении.

Присутствующие в суде должны соблюдать дистанцию. Будет открыт только зал D, в котором непосредственно идет процесс, а залы судебных заседаний A, B и C будут закрыты. Решенио открыть пресс-центр, в который будет допущено лишь 30 представителей СМИ.

Кроме судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей прессы.

Как известно, дело рассматривается в судебном комплексе Схипхола, в котором предусмотрены повышенные меры безопасности. Последнее слушание состоялось 23 марта только с участием заинтересованных сторон, без публики и прессы из-за пандемии.

Ожидается, что в рамках второго блока заседаний суд «подведет итоги того, что обсуждалось на предыдущих слушаниях, и что произошло с тех пор».

Защита и адвокат родственников получат возможность обратиться к суду. Кроме того, прокуратура опишет уголовное расследование. Ожидается, что их презентации займут несколько дней. В конце этого блока слушаний суд примет любые необходимые решения и будет ожидать следующего блока слушаний, который начнется уже 31 августа.

Предполагается, что вся первая неделя будет посвящена представлению суда, возможным замечаниям защиты и адвоката родственников, а также представлению прокуратуры.

Допускается, что слушания будут отложены после 12 июня до 22 июня: «В тот день защита получит возможность подать любые запросы о возможных следственных действиях, после чего слушания будут отложены до более поздней даты, когда будет получена реакции. В настоящее время суд считает, что эта часть слушаний может завершиться не позднее пятницы, 26 июня. Если суду потребуется принять решения в дополнение к представленным представлениям, запросам или заявлениям, слушание будет отложено до пятницы, 3 июля или ранее, если это возможно. Суд не будет заседать 29 и 30 июня».

Судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 начался 9 марта. На скамье подсудимых должны были быть три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Все они в зале суда отсутствовали, один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина.

Первая фаза суда была организационной. Суд рассматривал такие вопросы, как кто представлен в суде, готово ли к рассмотрению само дело и так далее. Дело состоит из 36 тысяч страниц и огромного количества цифровых файлов.

Напомним, что по оценкам юристов, судебный процесс по обвинению четырех причастных к катастрофе малайзийского авиалайнера MH-17 продлится 4-5 лет.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из «Бука» российской бригады из Курска. 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной «Хмурый»), Игоре Гиркине (позывной «Стрелок»), Олеге Пулатове (позывной «Гюрза»), Леониде Харченко (позывной «Крот»).