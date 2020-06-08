7 июня террористы “Л/ДНР” восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Огонь по ВСУ велся из минометов и гранатометов.

На протяжении 7 июня незаконные вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские войска были обстреляны в районе Широкино, Крымского и Павлополя.



Об этом сообщается в ежедневной фронтовой сводке от пресс-центра штаба ООС. Уточняется, что за прошедшие сутки и сегодняшнее утро трое бойцов Вооруженных Сил Украины получили ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник вел огонь в районах населенных пунктов Луганское, Хутор Вольный и Крымское.

В районе ответственности ОТГ “Восток” неподалеку от Павлополя оккупанты дважды задействовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам рядом Широкино противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии украинские воины умело использовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить активность, подчеркивают в штабе Операции Объединенных Сил. Противник также понес потери – подтвержден как минимум один раненный оккупант. В настоящее время ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Ранее politua рассказывал, как шесть лет назад начинался захват террористами Луганска.