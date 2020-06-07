СБУ намерено вручит Стерненко подозрение

Одесского активиста Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения. Экс-глава одесского «Правого сектора» сообщил следователю, что не придет.

Одесского активиста, бывшего главу местного отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения. Стерненко сам сообщил об этом на своей странице в Facebook.

Стерненко опубликовал повестку, согласно которой его вызывают в качестве свидетеля 9 июня в 10 утра в Главное следственное управление СБУ для вручения письменного уведомления о подозрении.

«Следователю я уже направил ответ, что не могу появиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня», – написал активист.

«За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников. Поэтому если им нужно, чтобы я появился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту», – подчеркивает Стерненко.

По словам Стерненко, подозрение подготовили по ст. 115 – умышленное убийство.

«То, что на фоне этого трэша даже не ищут заказчика покушения на меня, не ищут посредников и исполнителей, говорит только об одном – Зеленский стал на сторону убийц, бандитов и титушек», – считает Стерненко.

Мені підготували повідомлення про підозру за самозахист. Вже офіційно. Про це свідчить новий виклик в СБУ, який я… Geplaatst door Сергій Стерненко op Zondag 7 juni 2020

Напомним, Служба безопасности вызывала Стерненко на допрос 18 мая. В тот же день под зданием СБУ прошла акция в поддержку активиста. Сообщалось, что ему могут предъявить подозрение за смертельное ранение человека в мае 2018 года.

Сергей Стерненко – бывший глава местного отделения «Правого сектора» в Одессе. Также он был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе.

Вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью «Левому Берегу» Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал – у него была серьезная рана на животе.