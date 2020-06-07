Половина коронавирусных украинцев больше не болеют

В Украине из почти 27 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели 12 тысяч. За сутки заражение коронавирусом подтвердили у 485 человек.

В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 485 человек, таким образом число инфицированных возросло до 26 999, свидетельствуют данные опубликованные Советом национальной безопасности и обороны.

За последние сутки умерли 11 пациентов (всего – 788), выздоровели 242 человека (всего – 12 054).

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской (68) и Черновицкой областях (54), а также в Киеве (43 случая).

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

Не выявили ни одного нового случая в Херсонской области. По одному случае зафиксировали в Полтавской и Сумской областях.

Три дня подряд в Украине суточный прирост случаев коронавируса составлял более 500. 6 июня сообщалось, что коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 550 человек, 5 июня – у 553, 4 июня – у 588, что стало антирекордом. Такое количество новых случаев фиксировали еще 23 апреля.