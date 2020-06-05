Зеленский поддерживает идею частных армий в Украине

В Украине в ближайшее время могут принять закон о создание частных армий (частных военных компаний). Сейчас в разработке – два законопроекта.

В Украине могут появиться частные армии, или частные военные компании. Это вопрос поддерживает власть поддержал президент Украины Владимир Зеленский, передает телеканал «ТСН».

Так же Зеленский объявили во время первого заседания Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины под председательством Зеленского, что сейчас готовят соответствующие законопроекты о создании частных армий.

Президент сказал, что Консультативный совет может приобщиться к наработке законопроекта относительно деятельности частных военных компаний.

Заседание Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины под председательством Зеленского. Заседание Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины под председательством Зеленского. Заседание Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины под председательством Зеленского. Заседание Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины под председательством Зеленского. Пред 1 из 4 След

«Есть два проекта закона о частной армии, которые еще не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно», – подчеркнул глава государства.

Зеленский убежден, что Консультативный совет по делам ветеранов мог бы помочь разработать сбалансированный законопроект. Он добавил, что первоочередные законодательные наработки стоит предложить уже в ближайшее время, чтобы Верховная Рада успела принять их до закрытия нынешней сессии.

Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины президент образовал своим указом от 2 июня 2020 года.

Этот совещательный орган должен действовать для обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников и участников боевых действий на территории других государств, а также лиц, незаконно удерживаемых на временно оккупированной территории Украины.

Консультативный совет состоит из семи подгрупп, он будет собираться каждую неделю. Первое рабочее заседание должно состояться на следующей неделе.

Раньше Зеленский заявил, что планирует до конца бороться за Минский формат переговоров относительно Донбасса, а также готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если это приблизит конец войны и возвращение украинских территорий.