Доигрались: Чехия вышлет двух шпионодипломатов Кремля

Из-за «рицинового скандала» Чехия выслала из страны двух российских сотрудников «Россотрудничества». Но настоящей причиной стал ложный донос.

Чехия объявила персонами нон грата и обязала покинуть страну двух сотрудников российского посольства замешанных в «рициновом скандале». Из заявлений российских властей следует, что из Чехии высылают двух сотрудников «Россотрудничества», сообщает на своей странице, пишет на своей странице в Facebook оппозиционный российский политолог Александр Морозов.

«Прага высылает двух дипломатов – сотрудников Россотрудничества по так называемому «рициновому скандалу». Но главное не это», – пишет политолог.

Как пояснил на пресс-конференции чешский премьер Андрей Бабиш, такое решение принято на основании данных Службы безопасности и информации Чехии.

«На пресс-конференции премьер-министр Бабиш совершенно прямо заявил, что из тех материалов, с которыми он знаком, следует, что источником первоначального сообщения был анонимный донос сотрудника представительства Рыбакова на своего коллегу Кончакова, а никакого рицина не было», – поясняет Морозов.

Служба безопасности и информации Чехии установила, что между сотрудниками российского посольства шла «внутренняя борьба», в результате которой один из них сообщил чешским спецслужбам ложную информацию о планирующемся нападении на местных политиков.

«Чешские спецслужбы не ошиблись, когда получив анонимное сообщение о рицине не стали обыскивать и задерживать Кончакова в аэропорту, решив что сообщение является провокацией. Но они не знали, кто является источником этой провокации», – уточняет Морозов.

В итоге выясняется, что дипломатический скандал возник из-за того что один из сотрудников российского посольства подал в чешские спецлужбы ложный донос на своего коллегу.

«Теперь выясняется совершенно фантасмагорическая по своей дикости история – из карьерных соображений Рыбаков решил подставить Кончакова и передал ложную информацию о нем, в расчете, что чешские спецслужбы на нее отреагируют», – подчеркивает Морозов.

Министр иностранных дел Петржичек в свою очередь отметил, что чешские власти пытались урегулировать неприятную ситуацию дипломатическим путем и неоднократно общались с посольством России, но «дипломатическое решение оказалось невозможным».

Пятницу вечером МИД России заявил, что действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.

«Поэтому чешские власти приняли решение выслать их обоих. Поскольку это прямо сказано премьер-министром, то следует ожидать и внутреннего расследования в Москве», – подытожил Морозов.

Прага высылает двух дипломатов – сотрудников Россотрудничества по так называемому "рициновому скандалу". Но главное не… Geplaatst door Александр Морозов op Vrijdag 5 juni 2020

Напомним, что 27 апреля чешское издание «Respekt» со ссылкой на источники сообщило, что полиция взяла под охрану мэра Праги Зденека Гржиба и главу одного из округов города Онджея Коларжа из-за сведений о том, что в Чехию по дипломатическому паспорту прибыл россиянин, намеревающийся отравить этих политиков ядом рицин.

Посольство России в тот же день назвало это сообщение лживым и заявило, что оно является «продолжением активизировавшейся здесь в последние дни информационной кампании, направленной на дискредитацию нашей страны и навязывание ее враждебного образа чешской общественности».

Гржиб в интервью «BBC» подтверждал, что ему предоставлена охрана, но не уточнял, в связи с какой угрозой. Коларж через несколько дней заявил, что полиция взяла его под охрану из-за сведений о прибывшем в Чехию “киллере из России».

«Был установлен факт, что здесь находится русский, чья цель – убить меня. И не только меня, но и Гржиба, и старосту района Ржепорые Павла Новотны», – сказал он в интервью телеканалу «Prima».

Коларж руководит пражским районом Прага-6, где в апреле был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Новотны в России известен тем, что предлагает воздвигнуть в своем районе памятник солдатам армии генерала Власова.

Еще одна цель «киллера» – мэр Праги Гржиб – руководил переименованием площади, на которой находится посольство России, в площадь Бориса Немцова.