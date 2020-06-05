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Соратники кума Путина требуют посадить Муждабаева

Айдер Муждабаев.

Депутаты от политсилы кума Путина Медведчука требуют от Генпрокуратуры возбудить дело на журналиста Муждабаева за «нарушение равноправия граждан».

Народные депутаты от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» («ОПЗЖ») написали коллективное обращение в Генеральную прокуратуру Украины с требование возбудить уголовное дело против заместителя генерального директора телеканала «ATR», журналиста Айдера Муждабаева. Журналист сам сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Даже не знаю, что вам на это сказать, позорные меншевартые малороссы, кроме «спасибо за оценку моей борьбы с русским миром». Но после того, как Кремль назвал меня террористом, слава его мелкой обслуге – много чести …», – пишет Муждабаев.

«Разве что так, по-русски, они поймут. «Напугали ежа голой опзжопой», – добавил он.

Муждабаев также опубликовал на своей странице в Facebook фотокопии депутатского обращения в Гепрокуратуру, с подписями нардепов.

Текст депутатского обращения.
Текст депутатского обращения.
Скрин публикации Муждабаева на его странице.
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Текст подписан несколькими депутатами от «ОПЗЖ», среди которых такие соратники кума Путина Виктора Медведчука, как скандально известный Илья Кива и его не менее «популярный» коллега Олег Волошин.

В тексте обращения депутаты требуют возбудить против журналиста дело по статье 161 Криминального кодекса Украины о «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».

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В качестве основания такого обращения депутаты указывают «оскорбления, которые Муждабаев нанес Украинской православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) и ее украинским прихожанам». Депутаты подчеркивают, что Муждабаев неоднократно называл УПЦ МП филиалом ФСБ и представительством «русского мира» в Украине». По мнению депутатов, это оскорбление всех украинских прихожан этой церкви.

Навіть не знаю, що вам на це сказати, ганебні меншеварті малороси, крім "дякую за оцінку моєї боротьби з русським міром"…

Geplaatst door Ayder İzzet-oğlı Muzhdabaev op Vrijdag 5 juni 2020

Напомним, что замгендиректора телеканала «ATR» Айдера Муждабаева признали в России террористом. Соответствующая запись опубликована в перечне экстремистов.

Кроме того, как известно суд обязал Генпрокурора расследовать поездку Медведчука, Кузьмина и Рабиновичав Россию как госизмену. 10 депутатов Рады встречались с коллегами из Госдумы 10 марта.

Источник POLITua

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