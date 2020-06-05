Соратники кума Путина требуют посадить Муждабаева

Депутаты от политсилы кума Путина Медведчука требуют от Генпрокуратуры возбудить дело на журналиста Муждабаева за «нарушение равноправия граждан».

Народные депутаты от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» («ОПЗЖ») написали коллективное обращение в Генеральную прокуратуру Украины с требование возбудить уголовное дело против заместителя генерального директора телеканала «ATR», журналиста Айдера Муждабаева. Журналист сам сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Даже не знаю, что вам на это сказать, позорные меншевартые малороссы, кроме «спасибо за оценку моей борьбы с русским миром». Но после того, как Кремль назвал меня террористом, слава его мелкой обслуге – много чести …», – пишет Муждабаев.

«Разве что так, по-русски, они поймут. «Напугали ежа голой опзжопой», – добавил он.

Муждабаев также опубликовал на своей странице в Facebook фотокопии депутатского обращения в Гепрокуратуру, с подписями нардепов.

Текст депутатского обращения. Текст депутатского обращения. Скрин публикации Муждабаева на его странице. Пред 1 из 3 След

Текст подписан несколькими депутатами от «ОПЗЖ», среди которых такие соратники кума Путина Виктора Медведчука, как скандально известный Илья Кива и его не менее «популярный» коллега Олег Волошин.

В тексте обращения депутаты требуют возбудить против журналиста дело по статье 161 Криминального кодекса Украины о «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».

В качестве основания такого обращения депутаты указывают «оскорбления, которые Муждабаев нанес Украинской православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) и ее украинским прихожанам». Депутаты подчеркивают, что Муждабаев неоднократно называл УПЦ МП филиалом ФСБ и представительством «русского мира» в Украине». По мнению депутатов, это оскорбление всех украинских прихожан этой церкви.

Навіть не знаю, що вам на це сказати, ганебні меншеварті малороси, крім "дякую за оцінку моєї боротьби з русським міром"… Geplaatst door Ayder İzzet-oğlı Muzhdabaev op Vrijdag 5 juni 2020

Напомним, что замгендиректора телеканала «ATR» Айдера Муждабаева признали в России террористом. Соответствующая запись опубликована в перечне экстремистов.

Кроме того, как известно суд обязал Генпрокурора расследовать поездку Медведчука, Кузьмина и Рабиновичав Россию как госизмену. 10 депутатов Рады встречались с коллегами из Госдумы 10 марта.