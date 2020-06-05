Террористы снова нарушили режим тишины на Донбассе: у ВСУ есть раненный

5 июня российские террористы пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы украинских позиций велись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на вечер 5 июня незаконные вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы украинских позиций произошли в районах Павлополя, Опытного и Широкино.

Об этом в ежедневной фронтовой сводке сообщил пресс-центр штаба ООС. Неподалеку от Павлополя и Широкино враг применил гранатометы, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Защитники Старогнатовки были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник вел огонь вблизи Новоалександровки из стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины был ранен.

В ответ на действия российских наемников украинские воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. В штабе ООС подчеркнули, что благодаря решительности защитников Украины захватчики прекратили обстрелы. В настоящее время ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Ранее politua рассказывал, как шесть лет назад начинался захват террористами Луганска.