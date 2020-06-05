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ВМС Украины и Румынии провели совместные учения в Черном море

Facebook Минобороны Украины

Участие в учениях приняли украинский боевой катер “Старобельск” и румынский корвет “Contraamiral Horia Macellariu”, сообщает Министерство обороны Украины.

В акватории Черного моря прошли совместные учения ВМС ВС Украины и ВМС Румынии, типа “PASSEX“. В них приняли участие украинский боевой корабль “Старобельск” и румынский корвет “Contraamiral Horia Macellariu(чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. В публикации отмечается, что во время выполнения совместных маневров в открытом море, корабли стран отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса.

Основное внимание во время учений уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе корабельных групп.

Учения ВМС Украины
Facebook Минобороны Украины
Учения ВМС Украины
Facebook Минобороны Украины
Учения ВМС Украины
Facebook Минобороны Украины
Учения ВМС Украины
Facebook Минобороны Украины
Учения ВМС Украины
Facebook Минобороны Украины
Учения ВМС Украины
Facebook Минобороны Украины
Учения ВМС Украины
Facebook Минобороны Украины
Учения ВМС Украины
Facebook Минобороны Украины

Как ранее сообщал politua, президент Владимир Зеленский сменил главу Внешней службы разведки Украины. Новым руководителем этого органа стал Валерий Кондратюк.

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