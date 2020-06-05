ВМС Украины и Румынии провели совместные учения в Черном море

Участие в учениях приняли украинский боевой катер “Старобельск” и румынский корвет “Contraamiral Horia Macellariu”, сообщает Министерство обороны Украины.

В акватории Черного моря прошли совместные учения ВМС ВС Украины и ВМС Румынии, типа “PASSEX“. В них приняли участие украинский боевой корабль “Старобельск” и румынский корвет “Contraamiral Horia Macellariu” (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. В публикации отмечается, что во время выполнения совместных маневров в открытом море, корабли стран отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса.

Основное внимание во время учений уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе корабельных групп.

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