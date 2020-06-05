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ЕС продлевает запрет на въезд для украинцев

Страны ЕС продлят ограничение на въезд граждан Украины.

ЕС продлит запрет на въезд иностранцев из третьих стран, в том числе украинцев, после снятия карантинных ограничений в середине июня.

Страны Европейского Союза высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран после 15 июня, заявил еврокомиссар Илва Йоханссон по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС, сообщает корреспондент «Европейской правды».

«Среди министров была сильная поддержка того, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ», – сказала Йоханссон.

Она добавила, что запрет не касается Великобритании, хотя она уж не входит в Евросоюз, но ее граждане должны пройти двухнедельную обсервацию.

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Еврокомиссар добавила, что профильные министры ранее договорились открыть границы внутри ЕС до 15 июня.

Напомним, что в Украине заметен прогресс лечения коронавируса.

Источник Европейская Правда

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