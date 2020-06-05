КМИС: Противники медленно, но уверенно догоняют Зе

Социологи, в ходе проведенного опроса, выяснили кого именно украинцы желают видеть во главе государства. Среди лидеров Зеленский, Порошенко и Смешко.

Если бы сейчас в Украине проходили выборы президента, то действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 40,9% тех, кто определился с кандидатом, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 26 по 30 апреля.

Пятого президента, нардепа от «Европейской солидарности» Петра Порошенко готовы поддержать 15,7% избирателей, лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко – 9,2%, лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко – 8,9%.

За лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 8,7% тех, кто определился с выбором, за нардепа, председателя политсовета партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука – 6,4%.

4% поддержали бы сейчас на выборах лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 1,5% – нардепа от «Голоса» Святослава Вакарчука.

Еще 4,8% респондентов, определившихся с выбором, отдали бы свой голос за другого кандидата.

Исследование общественного мнения проходило с 26 по 30 апреля. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайного генерирования мобильных телефонных номеров опросили 1507 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве (кроме АР Крым и ОРДЛО).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей, близких к 50%; 2,2% для показателей, близких к 25 или 75%; 1,7% для показателей, близких к 12 или 88%; 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Напомним, что две недели назад за Зеленского готовы проголосовать 39% украинцев, за Бойко и Порошенко – по 13%. Соперники Зеленского не имели бы шанса в случае досрочных выборов.