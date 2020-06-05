Президент Украины Владимир Зеленский 5 июня 2020 года сменил руководителя Службы внешней разведки Украины. Теперь эту должность занимает Валерий Кондратюк.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы Зеленского на сайте Офиса президента.

Согласно с указом №211/2020 от 5 июня, Евдокимов Валерий Владимирович уволен с должности главы СВУ Украины. Второй указ – №212/2020 – назначает на этот пост Кондратюка.

Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк является украинским кадровым военным и разведчиком. Он работал на дипломатических должностях, в частности был военным атташе Украины в Соединенных Штатах. Возглавлял департамент контрразведки СБУ с 2014 по 2016 год, позднее был руководителем главного управления разведки Министерства обороны Украины. После этого Кондратюк занимал пост заместителя главы Администрации президента Украины – с этой должности в сентябре 2019 года он был уволен решением Владимира Зеленского.

Как ранее сообщал politua, Верховная Рада Украины сменила двоих министров. Изменения в составе правительства коснулись Министерства культуры и спорта, также с поста вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции уволили Вадима Пристайко.