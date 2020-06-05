«Слуги народа» не поддерживают увольнение Авакова

Большинство «Слуги народа» против увольнения Авакова. Во фракции заявляют, что если Зеленский поставит требование, Аваков сам напишет заявление.

Абсолютное большинство правящей фракции «Слуга народа» выступает против отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура в комментарии телеканалу «Громадському».

«Не поддерживает абсолютное большинство. Возможно, есть претензии у нас сейчас к Арсену Борисовичу, но в то же время, если на такое важное министерство у нас нет другого кадрового предложения, то и подписи, мне кажется, собирать неправильно», – заявил Качур.

«Когда собирали подписи, я спросил: «Кого вы предлагаете взамен? У вас есть кандидатура? Давайте предложим президенту». Потому что именно у президента есть договоренность с Аваковым о том, что как только Зеленский поставит требование увольнения, Арсен Борисович сам напишет заявление об увольнении», – добавил он.

Депутат считает, что необходимо услышать позицию президента и премьера по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 5 июня, Аваков выступал с отчетом перед Верховной Радой. В это время на площади перед парламентом проходил митинг за его отставку.

Напомним, что в Минюсте подтвердили, что «слуга народа» Качура руководит подразделением организации Медведчука. Качура является руководителем обособленного подразделения ВОО «Всеукраинское общественное движение» Украинский выбор».