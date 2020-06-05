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На Днепропетровщине СБУ задержала полицейских, которые пытали людей

I-UA.tv

В Днепропетровской области СБУ разоблачила преступную организацию во главе с начальником горотдела Нацполиции. Их обвиняют в подделке улик и пытках задержанных.

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области преступную организацию, которую возглавлял начальник городского отдела полиции. Всего было задержано семь человек.

Об этом сообщается на официальной странице СБУ в Facebook. Согласно информации правоохранителей, начальник полицейского горотдела совместно с подчиненными искусственно завышали показатели оперативно-розыскной деятельности.

С этой целью, уточняют в Службе Безопасности, они фальсифицировали материалы уголовных производств, запугивали и пытали подозреваемых, а также фабриковали доказательства. После этого злоумышленники отчитывались об успешном расследования несуществующих преступлений.

По данному факту начато производство по шести статьям Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал politua:

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  • глава СБУ Иван Баканов отреагировал на популярный фейк о “секретных украинских тюрьмах”.
  • СБУ разоблачила почти четыре сотни интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники.

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