На Днепропетровщине СБУ задержала полицейских, которые пытали людей
В Днепропетровской области СБУ разоблачила преступную организацию во главе с начальником горотдела Нацполиции. Их обвиняют в подделке улик и пытках задержанных.
Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области преступную организацию, которую возглавлял начальник городского отдела полиции. Всего было задержано семь человек.
Об этом сообщается на официальной странице СБУ в Facebook. Согласно информации правоохранителей, начальник полицейского горотдела совместно с подчиненными искусственно завышали показатели оперативно-розыскной деятельности.
С этой целью, уточняют в Службе Безопасности, они фальсифицировали материалы уголовных производств, запугивали и пытали подозреваемых, а также фабриковали доказательства. После этого злоумышленники отчитывались об успешном расследования несуществующих преступлений.
По данному факту начато производство по шести статьям Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал politua:
- глава СБУ Иван Баканов отреагировал на популярный фейк о “секретных украинских тюрьмах”.
- СБУ разоблачила почти четыре сотни интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники.