На Днепропетровщине СБУ задержала полицейских, которые пытали людей

В Днепропетровской области СБУ разоблачила преступную организацию во главе с начальником горотдела Нацполиции. Их обвиняют в подделке улик и пытках задержанных.

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области преступную организацию, которую возглавлял начальник городского отдела полиции. Всего было задержано семь человек.

Об этом сообщается на официальной странице СБУ в Facebook. Согласно информации правоохранителей, начальник полицейского горотдела совместно с подчиненными искусственно завышали показатели оперативно-розыскной деятельности.

С этой целью, уточняют в Службе Безопасности, они фальсифицировали материалы уголовных производств, запугивали и пытали подозреваемых, а также фабриковали доказательства. После этого злоумышленники отчитывались об успешном расследования несуществующих преступлений.

По данному факту начато производство по шести статьям Уголовного кодекса Украины.



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