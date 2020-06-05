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Аваков выступил в Раде на фоне акций за его отставку

Арсен Аваков выступает в Верховной Раде.

Глава МВД Украины Аваков выступил перед Радой на фоне митинга за его отставку. Министр заявил о поразительной динамике раскрываемости преступлений.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил с отчетом перед Верховной Радой. В это время на площади перед парламентом проходил митинг за его отставку, сообщает корреспондент «Левого Берега».

«И МВД, и Нацполиция являются отображением, срезом и плотью от плоти украинского общества. Среди нас есть герои, трудяги и, к сожалению, нарушители закона. В любом обществе, в любой полиции мира встречаются негативные и резонансные события. Но принципально важно, как система МВД реагирует на эти события», – сказал он.

Аваков заявил, что при нем не прикрываются такие события, а реакция на них быстрая и жесткая.

«В отделе полиции Кагарлыка состоялся позорный инцидент, когда полицейские применили пытки, нанесли побои и изнасиловали женщину. Негодяев сразу задержали, информацию передали в ГБР», – заявил он.

По его словам, этим событием многие воспользовались для того, чтобы атаковать полицию, «подтасовывая факты и транслируя обществу откровенную ложь».

Но, считает министр, на самом деле система МВД среагировала мгновенно и правильно: полицейских уволили, а подразделение расформировали.

«Нельзя забывать, что в полиции работают десятки тысяч полицейских, которые верно служат Украине, защищают закон, раскрывают преступления и выполняют боевые задачи в зоне ООС, рискую жизнью и здоровьем. Я обращаюсь к вам, уважаемые депутаты, не обвинять огульно весь 130-тысячный коллектив полиции из-за нескольких негодяев», – сказал он.

Аваков заявил, что полиция успешно справляется со своими основными задачами: раскрытие убийств в 2020 году – 92%, тяжких телесных повреждений – 92%, тяжких телесных повреждений со смертельным исходом – 91%, изнасилования – 91%.

«За последние три года динамика с 70% до тех цифр, которые вы видите. Мы видим поразительную динамику. Это ответ тем, кто огульно заявляет, что у нас якобы ничего не меняется», – сказал Аваков.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказался публично извиняться за действия полицейских, совершивших преступления, подчеркнув, что будет делать то, что должен, а не то, что хотят народные депутаты, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы услышали ответы, но не услышали признания вашей персональной ответственности за то, что родители Кирилла Тлявова не увидели наказания людей, которые убили их ребенка. Я хочу, чтобы Вы сейчас с этой трибуны извинились перед родителями Тлявова и девушкой, которую 4 часа насиловали в Кагарлыке», – сказала народный депутат Инна Совсун, обращаясь к Авакову после его выступления.

На эту просьбу депутата министр отреагировал достаточно резко, заявив: «Я не буду делать того, что вы хотите, я буду делать то, что должен делать. И то, что я должен сделать, я сделаю».

Он опроверг слова депутата о том, что подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика находятся на свободе.

«Одни из них, бывший сотрудник полиции, сейчас задержан и находится в тюрьме, двое отпущены судом под соответствующие обязательства. У одного несовершеннолетнего также есть мера пресечения», – подчеркнул глава МВД.

«Поэтому не надо спекулировать, госпожа Совсун, не надо играть политическими дивидендами на трагедии, советую вам. И не вам меня поучить, как говорят, Родину любить. Я патриот до мозга костей и буду работать на государство, а не на политические интересы некоторых политических партий», – подытожил Аваков.

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Напомним, что параллельно с выступлением Авакова на площади Конституции у здания парламента проходит митинг за его отставку, на который пришли около 500 человек. Активисты считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность.

Участники митинга за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который проходит возле Верховной Рады, забросали фаерами и перевернули милицейский «бобик», сообщает корреспондент «Левого Берега».

Автомобиль УАЗ-469, разрисованный в цвета бывшей милиции, привезли на эвакуаторе перед началом акции. По словам участников митинга, машину якобы купили у таможенника, который пригнал его из России.

Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады.
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После того, как в него бросили фаера, вмешалась полиция. «Бобик» окружили и оперативно потушили.

В митинге приняли участие около 500 человек. Активисты считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность.

Источник Левый Берег Интерфакс-Украина

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