К Международному дню детей-жертв агрессии постоянное представительство Украины при ООН опубликовало статистику по пострадавшим на Донбассе детям.

Постоянное представительство Украины при ООН опубликовало статистику, назвав количество детей, ставшим жертвами вторжения России на Донбасс. Публикация посвящена Международному дню детей-жертв агрессии.

На своей странице в Facebook представительство сообщило, что по состоянию на 2020 год 172 ребенка погибли или были ранены, было разрушено 750 учебных заведений, 430 тысяч детей страдают различными психологическими расстройствами, вызванными боевыми действиями. Еще два миллиона женщин, мужчин и детей находятся в постоянной опасности из-за минирования донбасских территорий российскими террористами.

“Международное общество должно действовать, чтобы защитить наиболее уязвимых людей”, – подчеркнули в постпредстве, напомнив об “отвратительном лице российской агрессии на востоке Украины”.

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