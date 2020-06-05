Украинцы требуют отставки главы МВД Авакова

На акции за отставку Авакова под Верховной Радой.

Под стенами Верховной Рады, здания МВД Украины и еще в нескольких местах проходят сразу 4 акции с требованием отставки главы МВД Авакова.

Утром 5 мая возле здания Верховной Рады начался митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, говорится в сообщении пресс-служба партии «Голос» в Facebook

«Украинцы имеют право на мирный протест. Власти должны хорошо осознавать, что бывает, когда у нас это право отнимают», – заявили в партии «Голос».

Сейчас под Радой находятся несколько десятков человек. Также устанавливают палатки с символикой «Правого сектора», передает телеканал «Громадське». Кроме того, акция с требованием отставки Авакова проходит под зданием МВД Украины.

Собравшиеся держат плакаты с надписями: «Нет полицейскому государству», «Аваков и псы – вам пзда», «2295 дней без безопасности полиции Авакова».

Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Фото с акции с требованием отставки Авакова под стенами Верховной Рады. Пред 1 из 30 След

На месте присутствуют правоохранители и полиция диалога, уточняет корреспондент «Украинской Правды» с места события.

5 июня на часе вопросов к правительству Авакова планируют заслушать с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.

Акція за відставку Авакова розпочнеться вчасно! Наші депутати Олександра Устінова, Inna Sovsun та Ярослав Железняк… Geplaatst door Голос op Donderdag 4 juni 2020

Участники митинга за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который проходит возле Верховной Рады, забросали фаерами и перевернули милицейский «бобик», сообщает корреспондент «Левого Берега».

Автомобиль УАЗ-469, разрисованный в цвета бывшей милиции, привезли на эвакуаторе перед началом акции. По словам участников митинга, машину якобы купили у таможенника, который пригнал его из России.

После того, как в него бросили фаера, вмешалась полиция. «Бобик» окружили и оперативно потушили.

В митинге приняли участие около 500 человек. Активисты считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность.

Напомним, что фракция «Голос» 2 июня начала сбор подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.