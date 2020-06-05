Украинцы требуют отставки главы МВД Авакова

Под стенами Верховной Рады, здания МВД Украины и еще в нескольких местах проходят сразу 4 акции с требованием отставки главы МВД Авакова.
Утром 5 мая возле здания Верховной Рады начался митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, говорится в сообщении пресс-служба партии «Голос» в Facebook
«Украинцы имеют право на мирный протест. Власти должны хорошо осознавать, что бывает, когда у нас это право отнимают», – заявили в партии «Голос».
Сейчас под Радой находятся несколько десятков человек. Также устанавливают палатки с символикой «Правого сектора», передает телеканал «Громадське». Кроме того, акция с требованием отставки Авакова проходит под зданием МВД Украины.
Собравшиеся держат плакаты с надписями: «Нет полицейскому государству», «Аваков и псы – вам пзда», «2295 дней без безопасности полиции Авакова».
На месте присутствуют правоохранители и полиция диалога, уточняет корреспондент «Украинской Правды» с места события.
5 июня на часе вопросов к правительству Авакова планируют заслушать с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.
Акція за відставку Авакова розпочнеться вчасно! Наші депутати Олександра Устінова, Inna Sovsun та Ярослав Железняк…
Geplaatst door Голос op Donderdag 4 juni 2020
Участники митинга за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который проходит возле Верховной Рады, забросали фаерами и перевернули милицейский «бобик», сообщает корреспондент «Левого Берега».
Автомобиль УАЗ-469, разрисованный в цвета бывшей милиции, привезли на эвакуаторе перед началом акции. По словам участников митинга, машину якобы купили у таможенника, который пригнал его из России.
После того, как в него бросили фаера, вмешалась полиция. «Бобик» окружили и оперативно потушили.
В митинге приняли участие около 500 человек. Активисты считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность.
Напомним, что фракция «Голос» 2 июня начала сбор подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.