4 июня, НВФ Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
По состоянию на утро 5 июня в зоне проведения Операции Объединенных Сил террористы Российской Федерации четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом в ежедневной фронтовой сводке сообщил пресс-центр штаба ООС. Отдельно отмечается, что противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое вооружение и противотанковые ракетные комплексы.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил восемь обстрелов:
- У Богдановки и возле Чермалыка – из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов;
- в окрестностях Авдеевки – из стрелкового оружия.
- в районе Павлополя и дважды недалеко от Каменки – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
- рядом с Красногоровкой – из минометов калибра 120 мм;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг нанес удары шесть раз:
- дважды возле Орехово – из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Новгородского – из крупнокалиберных пулеметов.
В ответ на обстрелы подразделения Вооруженных Сил Украины открывали ответный огонь, исключительно для прекращения агрессивных действий врага. За прошедшие сутки защитники Украины не потеряли ни одного бойца. Ситуация в зоне проведения Операции Объединенных Сил находится под полным контролем ВСУ.
Как ранее сообщало politua, российская армия проводит учения в Крыму, тренируясь захватывать украинские аэродромы.