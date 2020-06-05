Российские террористы ударили по ВСУ из минометов

4 июня, НВФ Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

По состоянию на утро 5 июня в зоне проведения Операции Объединенных Сил террористы Российской Федерации четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом в ежедневной фронтовой сводке сообщил пресс-центр штаба ООС. Отдельно отмечается, что противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое вооружение и противотанковые ракетные комплексы.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил восемь обстрелов:

У Богдановки и возле Чермалыка – из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов;

в окрестностях Авдеевки – из стрелкового оружия.

в районе Павлополя и дважды недалеко от Каменки – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

рядом с Красногоровкой – из минометов калибра 120 мм;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг нанес удары шесть раз:

дважды возле Орехово – из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды неподалеку от Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

возле Новгородского – из крупнокалиберных пулеметов.