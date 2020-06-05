Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что экстремистские группировки и иностранные силы используют протесты в США против расизма и полицейского произвола в своих интересах. Барр заявил об этом на пресс-конференции, предает агентство «Reuters».

«У нас есть доказательства, что «Антифа» и другие подобные экстремистские группы, а также последователи различных политических сил подстрекали к насилию и участвовали в нем», – сказал генпрокурор.

Заявления Барра прозвучали через три дня после оценки разведчиков Министерства внутренней безопасности о том, что большая часть насилия во время протестов, по-видимому, была совершена оппортунистами, а не организованными экстремистами.

В то время как генпрокурор Барр и президент Дональд Трамп сфокусировали вину на антифашистском движении «Антифа», федеральная прокуратура в Лас-Вегасе обвинила троих членов крайне правого движения «Бугалу» в планировании причинения насилия и разрушений во время протестов.

Ранее в Миннеаполисе попрощались с погибшим от удушения при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого вызвала волну протестов во многих городах США. Погибший был безоружным и при задержании говорил, что не может дышать, но полицейский не прекратил его душить.

В ряде городов демонстрации переросли в беспорядки, по всей стране арестовали несколько тысяч человек за мародерство, блокирование дорог и нарушение комендантского часа. С начала протестов погибли более 10 человек, получили травмы многие журналисты.

Четверых полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили и арестовали: тому, кто душил темнокожего, предъявили обвинение в убийстве без умысла при совершении тяжкого преступления, остальным трем – в подстрекательстве и пособничестве в непредумышленном убийстве.

Напомним, что как стало известно, радикальная группировка «Антифа» финансируется из-за границы, в том числе и из России.

Кромке того, установлено, что Россия причастна к организации курсов по самообороне для афроамериканцев США ныне активно участвующих в бунте.