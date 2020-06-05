США вводят новые санкции против «Северного потока-2»

Расширенные санкции против «Северного потока-2» представили в Конгрессе США. Санкции будут применяться к строителям морского газопровода.

В Конгрессе США представили двухпартийный законопроект о расширении санкций против газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Посольства Украины в США.

Указанный проект закона дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции против строительства газопровода, которые были введены законом США «О защите энергетической безопасности Европы».

В пояснении к законопроекту говорится, что санкции будут применяться к суднам, которые прокладывают трубы и к компаниям, которые предоставляют услуги или оборудование для этих суден.

В целом же, санкции будут касаться всех компании, которые будут предоставлять сертификацию для запуска газопровода.

Авторами инициативы стали группа демократов и республиканцев в составе Теда Круза, Джин Шахин, Джона Баррассо, при поддержке Тома Коттона и Рона Джонсона.

«Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан Президентом США», – говорится в сообщении.

Напомним, что 20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод «Северный поток-2» должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода «Северный поток-2» на освобождение от регулирования ЕС.