По состоянию на вечер 4 июня незаконные вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинских военных. Нападения произошли неподалеку от населенного пункта Орехово Луганской области и Новгородского Донецкой области.

Об этом в ежедневной фронтовой сводке сообщил пресс-центр штаба ООС. В районе Орехово противник открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Новгородского террористы обстреляли украинских военнослужащих из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов 4 июня нет. В штабе ООС уточнили, что в ответ на действия террористов украинские военные открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам, вынудив их прекратить стрельбу. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой, подчеркнули в штабе.

Как ранее сообщал politua, российская армия проводит учения в Крыму, тренируясь захватывать украинские аэродромы.