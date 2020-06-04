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В Национальной полиции Украины появился новый департамент

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Новосозданный департамент защиты интересов общества и государства включен в состав криминальной полиции.

У Национальной полиции Украины появилось новое подразделение – Департамент защиты интересов общества и государства. Его возглавил полковник полиции Евгений Макаров.

Информация об этом была опубликована на официальном сайте Нацполиции. Новый департамент является структурным подразделением центрального органа управления полиции в составе криминальной полиции.

Новосозданное подразделение выполняет следующие функции:

  • предотвращение уголовных правонарушений по мотивам расовой, национальной, религиозной, политической и иной нетерпимости;
  • предупреждение, выявление и пресечение правонарушений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина;
  • противодействие правонарушениям против окружающей среды, посягающие на жизнь и здоровье людей;
  • предотвращение организации массовых беспорядков и противоправных действий, посягающих на общественный порядок;
  • противодействие провоцированию массовых беспорядков, распространению материалов с призывами к насилию, разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды в том числе с использованием средств массовой информации;
  • предупреждение, выявление и пресечение в пределах компетенции преступлений против авторитета органов государственной власти, местного самоуправления, объединений граждан;
  • предотвращение преступлений против безопасности и независимой деятельности журналистов;
  • предотвращение преступлений, которые препятствуют деятельности государственного или общественного деятеля;
  • недопущение противоправных действий, нарушающих нормальную работу объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения;
  • противодействие созданию и деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;
  • предупреждение, выявление, пресечение противоправных посягательств на личные права, свободы и законные интересы граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, а также законные интересы государства.
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Как ранее сообщал politua, Нацполиция начала рассылку уведомлений о штрафах за превышение скорости, которое было зафиксировано камерами автоматической видеофиксации.

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