Кремль на Донбассе легализовал оккупацию Крыма

Письма помощника Суркова «слили» в Сеть. В них прямо озвучена цель проекта «Новороссия». Российская аннексия не ограничивалась одним Крымом.

Кремль решил разыграть карту искусственного проекта «Новороссия», чтобы создать видимость пророссийских настроений в восточных областях Украины и таким образом легализовать незаконную аннексию Крыма, которой в этом году исполнилось уже шесть лет, сообщила эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации «Информационная безопасность» Татьяна Попова на своей странице в Facebook.

Она написала об этом после «слива» в интернет электронной переписки Бориса Рапопорта.

Последний в 2000-2014 годах работал на Владислава Суркова, в то время еще кремлевского «куратора» «украинского направления».

«После того, как уже победил Майдан, а экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал, они начали уже накалять ситуацию в регионах юга и востока. Есть в почте заявление «антимайдана» в Одессе, написанное и согласованное в Кремле», – пишет Попова.

Кроме того, в переписке приводится список российских и украинских деятелей, через которых шло финансирование «русской весны» – пророссийских провокаций в украинских областях, которые и привели к оккупации и войне на Донбассе, ее жертвами стали тысячи украинских военных и мирных жителей.

«Одна очень важная деталь – сейчас необходимо всемерно поддержать движение протеста и пророссийские акции в юго-восточных областях Украины, чтобы вся эта история аннексии не сводилась только к Крыму. Иначе все будет выглядеть только как аннексия Россией части Украины», – говорится в одном из писем.

Также в переписке допускали, что «крымская история может распространиться на весь юго-восток Украины».

С прошлой недели работала с дампом помощника Суркова – Бориса Рапопорта. Валидность дампа подтвердил независимый кибер… Geplaatst door Tetiana Popova op Dinsdag 2 juni 2020

Напомним, что временно оккупированные территории, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, могут получить особый статус, но только являясь частью суверенной Украины.